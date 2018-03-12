Песков ответил на критику Путина

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Работа с Президентом РФ Владимиром Путиным всегда сопровождается критикой с его стороны. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на нелестное высказывание российского лидера в свой адрес, передает Lenta.ru.

Президент – очень требовательный начальник, а критика – это абсолютно нормальный рабочий процесс, отметил Песков.

Руководство не критикует только такого пресс-секретаря, который ничего не делает, подчеркнул он.

Кроме того, руководитель пресс-службы Президента РФ обратил внимание на то, что никогда не делает заявлений от себя, а только излагает официальную позицию Кремля.

В интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и Правительства страны. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – заявил Президент.