В РТ за месяц проверили качество более 33 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В феврале в Татарстане было подтверждено соответствие безопасности и качества 33,3 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Специалисты филиала Центра оценки качества зерна в Татарстане провели 5568 исследований, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Также было проведено 388 исследований в области карантина растений, 127 – по качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна. Кроме того, проведено 25 лабораторных исследований в области фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции растительного происхождения.

Было выявлено 3,6 тыс. т некачественной продукции. В частности, 1,2 тыс. т продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, 1 тыс. т – дефектной по запаху, 40 т – с превышением максимально допустимых уровней по показателям безопасности.