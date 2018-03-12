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Сельское хозяйство

Самообеспеченность России томатами в два раза превысила потребности населения

12 марта 2018, 16:30

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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В прошлом году самообеспеченность России томатами составила 220 процентов, пишут «Известия».

Было собрано 3,23 млн т томатов — это более чем в два раза превышает потребность населения. Наращивание самообеспеченности эксперты связывают, в частности, с запретом поставок в страну турецких овощей.

Аграрии пользуются государственной поддержкой: им могут возместить 20 процентов затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов, а также выдать льготный кредит по низкой ставке.

Современные российские теплицы не уступают зарубежным аналогам. В течение полных суток растениям обеспечивают свет: это помогает им расти быстрее. Кроме того, в новых теплицах действует постоянный контроль и поддержание необходимой температуры.

Благодаря им в прошлом году было возможно собрать по 34 кг томатов в среднем с одного квадратного метра, отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Самообеспеченность России овощами в целом составляет 93,4 процента. После томатов наибольший показатель у репчатого лука — он составляет 145,7 процента. Третье место занимает самообеспеченность огурцами — 132,4 процента.


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