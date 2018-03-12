Ракетный корабль «Татарстан» вышел на стрельбы в Каспийское море

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Ракетный корабль «Татарстан» вышел из пункта постоянной дислокации в Дагестане для выполнения стрельб в Каспийское море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Экипажу предстоит проверить готовность корабля к выполнению задач в одиночку.

В частности, команда проведет пуски зенитных ракет по воздушным целям и артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям. Моряки отработают действия личного состава от получения целеуказания до производства стрельбы по имитируемой цели.

Ракетный корабль «Татарстан» проекта 11661 построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького (заложен в 1990 году, спущен на воду – в 1993-м, в строю – с 2003-го). Входит в состав Каспийской флотилии.