В ИА «Татар-информ» расскажут о 5-летии Агропромышленного парка «Казань»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В среду, 14 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная 5-летию Агропромышленного парка «Казань», на которой обсудят перспективы развития и системы поддержки сельхозпроизводителей.

В мероприятии примет участие генеральный директор Агропромышленного парка «Казань» Олег Власов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

