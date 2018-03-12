Два игрока «Рубина» вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Футболисты казанского «Рубина» Владимир Гранат и Федор Кудряшов вызваны в сборную России на контрольные матчи против команд Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Против сборной Бразилии россияне сыграют 23 марта в Москве, а против команды Франции – 27 марта в Санкт-Петербурге. Подготовку к поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут 18 марта в Новогорске.

Полностью состав сборной России на предстоящие контрольные матчи выглядит так:

вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак», Москва);

защитники – Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин», Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив», Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо, Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный);

полузащитники – Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак», Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат», Грозный);

нападающие – Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Федор Смолов («Краснодар»).