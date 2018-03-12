В Татарстане 51-летний пьяный мужчина расстрелял молодого человека

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Татарстане пьяный мужчина расстрелял 23-летнего парня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
Вчера, 11 марта, на турбазе «Чайка» в Зеленодольском районе республики, пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета по молодому человеку. Две пули угодили в цель. Потерпевший с ранениями шеи и спины был госпитализирован в больницу.
Дебошира задержали. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».