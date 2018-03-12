По данным ВЦИОМ* за Путина в Татарстане проголосуют не менее 81 процента активных избирателей

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). По итогам опроса ВЦИОМ, 72 процента точно и 13 процента респондентов скорее всего примут участие в голосовании. С учетом этого можно прогнозировать предстоящую явку на выборах около 78 процентов от числа избирателей.

Ещё не определилось с кандидатом — 12,8 процента. При этом за В.В. Путина планирует проголосовать 65 процентов всех опрошенных. 8,7 процента — за П. Н. Грудинина. В.В. Жириновского намерены поддержать 4,5 процента респондентов, К.А. Собчак — 1,6 процента, Г.А. Явлинского — 1,2 процента.

Таким образом, с учётом определившихся со своим мнением и твёрдо намеренных участвовать в выборах, за В.В. Путина готово проголосовать не менее 81 процента активных избирателей.

*- телефонный опрос проведен 01.03-04.03.2018 по заказу Фонда социально-гуманитарных исследований и проектов. Опрошено 1500 чел., максимальная статпогрешность составляет 2,6% при 95% доверительном интервале.