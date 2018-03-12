ВТБ Страхование запускает страховой медицинский продукт для иностранных студентов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Компания ВТБ Страхование запускает страховой медицинский продукт «Отличник», ориентированный на иностранных граждан, которые проходят обучение в российских вузах.

В рамках полиса студентам доступен широкий перечень медицинской помощи, включая консультацию врачей-специалистов, стоматологические услуги, инструментальные исследования, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, хирургическое и консервативное лечение, в том числе с лечением в отделении интенсивной терапии, и так далее.

Первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов прокомментировал: «Каждый год российские вузы отмечают большой приток иностранных студентов. Одно из важных условий, необходимых для создания комфортных условий для обучения и дальнейшего построения трудовой карьеры, – обеспечение студентов и аспирантов качественной медицинской помощью. Страховой полис "Отличник" направлен на решение этой задачи».

Стоимость страхового полиса «Отличник» составляет 3,6 тыс. рублей в год при страховом покрытии 500 тыс. рублей. Полис могут приобрести иностранные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые проходят обучение в российских вузах.