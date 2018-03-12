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В России появится новый дорожный знак

12 марта 2018, 15:05

С 1 июня текущего года на российских дорогах начнут устанавливать знак, запрещающий движение автобусов.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Министерство транспорта России предложило ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Правительства, внесенный ведомством.

Новый знак поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Начать устанавливать его планируется с 1 июня.

Дорожный знак запретит движение всех автобусов помимо тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров, передают информацию в Транспортную дирекцию ЧМ-2018 или же получили необходимые разрешения от территориального органа МВД.


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