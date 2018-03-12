В России появится новый дорожный знак

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Министерство транспорта России предложило ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Правительства, внесенный ведомством.

Новый знак поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Начать устанавливать его планируется с 1 июня.

Дорожный знак запретит движение всех автобусов помимо тех, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров, передают информацию в Транспортную дирекцию ЧМ-2018 или же получили необходимые разрешения от территориального органа МВД.