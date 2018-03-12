Телескоп «Кеплер» нашел потенциально обитаемую планету внутри «зоны жизни»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Орбитальная обсерватория Kepler нашла потенциально обитаемую планету в окрестностях Солнечной системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Astronomical Journal.

Японские астрономы обнаружили сразу 15 новых экзопланет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, год на их поверхности длится от одного до 40 дней. При этом на них вряд ли может существовать жизнь, поскольку по температуре и климату они больше напоминают Венеру, а не Землю.

Исключением стала планета K2-155d, которая находится в центральной части зоны жизни и, по мнению планетологов, схожа с Землей по своему климату и гидрологическим условиям.

«Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле», – пояснил Теруюки Хирано из Технологического института Токио.

Открытия японских планетологов проверят в конце этого года, когда NASA запустит на орбиту телескоп TESS – наследник Kepler’а. Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной «большой сестрой» Земли или нет.