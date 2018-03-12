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Происшествия

При прыжке с радиовышки в Подмосковье погиб 22-летний бейсджампер

12 марта 2018, 14:27

Трагедия произошла в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). При прыжке с радиовышки в Подмосковье погиб 22-летний бейсджампер, сообщает РИА Новости.

По предварительной версии, трое мужчин-бейсджамперов специально приехали в поселок Авсюнино в Орехово-Зуевском районе, чтобы совершить прыжок с парашютом с местной радиовышки. Два экстремала после прыжка удачно приземлились. Их третьему товарищу повезло меньше – у парня не успел полностью раскрыться парашют, и он с огромной высоты рухнул на землю. От полученных травм молодой человек погиб на месте.

По факту случившегося СУ СК России начало доследственную проверку.
 


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