(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). При прыжке с радиовышки в Подмосковье погиб 22-летний бейсджампер, сообщает РИА Новости.
По предварительной версии, трое мужчин-бейсджамперов специально приехали в поселок Авсюнино в Орехово-Зуевском районе, чтобы совершить прыжок с парашютом с местной радиовышки. Два экстремала после прыжка удачно приземлились. Их третьему товарищу повезло меньше – у парня не успел полностью раскрыться парашют, и он с огромной высоты рухнул на землю. От полученных травм молодой человек погиб на месте.
По факту случившегося СУ СК России начало доследственную проверку.