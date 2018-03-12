Голодец рассказала, сколько россиян перешагнули рубеж в сто лет

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В России проживают свыше 7 тыс. людей старше ста лет. Об этом на открытии форума «Активное долголетие Москвы» сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает РИА Новости.

«Если раньше численность людей, перешагнувших столетний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших столетний рубеж, превышает 7 тыс. человек», – цитирует агентство заявление вице-премьера.

Голодец отметила, что, согласно имеющимся прогнозам, в ближайшие семь-восемь лет численность долгожителей возрастет почти на порядок. Она также подчеркнула, что вопрос увеличения продолжительности жизни в России является абсолютным приоритетом.

«Это не только наша цель, это наша задача и наше обязательство теперь», – добавила Голодец.

Об увеличении продолжительности жизни говорил Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию. «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет», – сказал он.