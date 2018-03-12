В Казани увеличили протяженность линий наружного освещения на 73 км

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). За прошлый год в столице Татарстана построили 73 км линий наружного освещения, а число светоточек увеличилось до 80 тысяч, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Казэнерго» провело масштабные работы по организации уличного освещения в жилом комплексе «Салават Купере» — там были установлены 152 светоточки.

Кроме того, в прошлом году была улучшена освещенность лыжной трассы в парке Победы, в реконструированных парках им. Урицкого и «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесопарке и сквере по ул. Сыртлановой. В общей сложности там установлено 720 светоточек.

В рамках программы по восстановлению освещения в населенных пунктах РТ, в поселках Казани установили почти 1400 светодиодных светильников. Реализация данной программы будет продолжена.

Сегодня автоматизированной системой управления оборудованы 667 из 836 пунктов включения, то есть 80 процентов от их общего числа. В 2018 году планируется достигнуть 88 процентов автоматизации процесса управления наружным освещением, а к 2019 году — степени автоматизации, близкой к 100 процентам.