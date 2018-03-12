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Появилось видео смертельного ДТП под Тулой, в котором погибли две женщины

12 марта 2018, 13:57 , Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области

Появилось видео смертельного ДТП под Тулой, в котором погибли две женщины Авария произошла на автодороге М2 утром в понедельник, 12 марта.

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Две женщины погибли в массовом ДТП под Тулой, сообщает РИА Новости.

Авария с участием пяти машин произошла сегодня рано утром на трассе М2.

По предварительным данным, автомобиль «Нива» пошел на обгон и задел по касательной «Опель». От удара немецкую легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась вначале с пассажирской «ГАЗелью», а после с грузовиком «Вольво» и легковушкой «Ниссан».

В результате ДТП две женщины, находившиеся в «Опеле», погибли. Различные травмы получили женщина и мужчина – пассажиры «Ниссана».

Автомобили раскидало по разным сторонам дороги, что серьезно нарушило грузопоток по трассе.

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии, а также выясняют личности погибших и пострадавших.
 

 


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