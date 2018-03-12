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Татарстанец выиграл Кубок России по зимним трековым гонкам

12 марта 2018, 13:59 , Фото: пресс-служба AG Team

Татарстанец выиграл Кубок России по зимним трековым гонкам Пилот команды AG Team Анвар Тутаев стал вторым на заключительном этапе национального Кубка и одержал победу в общем зачете.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Гонщик татарстанской команды AG Team Анвар Тутаев стал обладателем Кубка России по зимним трековым гонкам.

Чтобы одержать итоговую победу, пилоту хватило второго места на финальном этапе турнира. Об этом сообщает пресс-служба команды AG Team.

Заключительный этап Кубка страны прошел в Ижевске: Тутаев приехал туда в ранге лидера общего зачета турнира. В итоге татарстанскому гонщику удалось удержаться на первой строчке генеральной классификации – пилот команды AG Team финишировал вторым и выиграл Кубок страны.
 


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