Силуанов: Нет оснований ждать резкого скачка курса рубля

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Зависимость курса рубля от цен на энергоресурсы снизилась. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Оснований ожидать резких изменений курса национальной валюты нет, подчеркнул глава Минфина.

По словам министра, если Правительство РФ не будет направлять все дополнительные нефтегазовые доходы в бюджет, а станет откладывать часть из них в Фонд национального благосостояния, то изменчивость курса рубля продолжит сглаживаться.

Курс рубля стабилен, хотя он являются плавающим и Центральный банк не вмешивается в торги на валютной бирже, добавил Силуанов.