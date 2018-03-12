В Казани юноша и девушка получили травмы под колесами авто

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В столице Татарстана юношу и девушку сбили автомобили, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Так, 10 марта вечером на пересечении улиц Беломорская и Большая Армавирская водитель «Тойоты» не уступил дорогу и сбил 17-летнюю девушку на «зебре». В результате пострадавшая получила ушибы коленных суставов и голеней.

11 марта ночью водитель «Лады Калины» напротив дома №29 по Ноксинскому Спуску сбил 18-летнего парня, пересекавшего дорогу в неположенном месте. В результате аварии юноша получил перелом челюсти и различные ушибы.