Минтруд РФ объяснил рост зарплат врачей и ученых в феврале

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Повышение зарплат врачей, ученых и преподавателей произошло в рамках исполнения так называемых майских указов Президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр труда РФ Максим Топилин, передает «Интерфакс».

«В рамках исполнения майских указов Президента РФ зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165 процентов от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно обеспечить следующее поднятие – до 200 процентов», – приводит агентство слова министра.

В конце прошлой недели СМИ сообщали о значительном увеличении зарплат у части преподавателей МГУ имени М. В. Ломоносова, а также у некоторых категорий ученых и врачей в ряде других московских учреждений.