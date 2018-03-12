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Экономика и финансы

ФАС разрешила приобрести почти треть акций «Магнита»

12 марта 2018, 13:16

Сумма сделки составила 138 млрд рублей.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России приняла решение об удовлетворении ходатайства ВТБ о приобретении доли акций ретейлера «Магнит», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО „ВТБ Инфраструктурные инвестиции“ о приобретении доли в размере 29,1 процента голосующих акций ПАО „Магнит“ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.

ВТБ приобрел 29,1 процента акций, сумма сделки составила 138 млрд рублей.


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