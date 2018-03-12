ФАС разрешила приобрести почти треть акций «Магнита»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба России приняла решение об удовлетворении ходатайства ВТБ о приобретении доли акций ретейлера «Магнит», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО „ВТБ Инфраструктурные инвестиции“ о приобретении доли в размере 29,1 процента голосующих акций ПАО „Магнит“ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.
ВТБ приобрел 29,1 процента акций, сумма сделки составила 138 млрд рублей.