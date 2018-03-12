Поставки ЗРК С-400 в Турцию начнутся в 2020 году

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Турцию начнутся в 2020 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление помощника Президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.

Российская сторона пошла навстречу турецкой, пожелавшей ускорить выполнение контракта, пояснил собеседник издания.

Ранее планируемая Турцией покупка российских ЗРК С-400 вызвала ряд замечаний со стороны НАТО. Заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер отметила, что комплексы не интегрируются с системами НАТО, и призвала учитывать это при покупке подобных систем.

Турецкий министр иностранных дел Мевлет Чавушоглу объяснил: его страна не уверена, что Конгресс США одобрит продажу ей американских ЗРК Patriot, поэтому и покупает С-400.