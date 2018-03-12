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Культура

Комедия «Я худею» возглавила российский прокат

12 марта 2018, 13:22

В основе сюжета – девушка Аня, которая мечтает похудеть, однако в финале оказывается, что счастье заключается вовсе не в стройной фигуре.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Комедия российского производства «Я худею» режиссера Алексея Нужного возглавила прокат по итогам мартовских выходных, сообщает РИА Новости.

Лента собрала в прокате 331 млн рублей. В основе сюжета – девушка Аня, которая мечтает похудеть, однако в финале оказывается, что счастье заключается вовсе не в стройной фигуре. В роли главной героини снялась Саша Бортич, известная по фильмам «Полицейский с Рублевки» и «Викинг». Во время съемок актрисе пришлось поправиться на 20 кг, а потом скинуть.

В фильме также снялся Сергей Шнуров. Он сыграл отца главной героини. Сопродюсером ленты стал Илья Найшуллер («Хардкор», клипы группировки «Ленинград»).

«Серебро» отечественного проката досталось фантастическому фильму «Излом времени» (251,2 млн рублей), на третьей строчке – боевик «Черная пантера» (179,3 млн рублей).


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