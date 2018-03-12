КАМАЗ перейдет на электронные ПТС с мая этого года

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). С мая 2018 года ПАО «КАМАЗ» перейдет на электронные паспорта транспортного средства. Соответствующая информация размещена на сайте госкорпорации «Ростех».

С помощью «электронного правительства» система будет взаимодействовать с МВД России, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой, Российским союзом автостраховщиков, а также с внутренними ИТ-системами автопроизводителей и дилеров.

«Система позволит оперативно получать информацию об автомобиле сотрудникам ГИБДД и представителям государственных служб, а автовладельцам даст доступ к информации об автомобиле», — отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам «Ростеха» Виктор Кирьянов.

Главным преимуществом электронного паспорта является большее количество информации о транспортном средстве. Бумажные ПТС имеют 21 поле (VIN, маркировка, масса, цвет, производитель и др.), а электронный паспорт будет хранить около 100 значений по всему автомобилю.

Еще одним плюсом является то, что электронный паспорт нельзя потерять.

В настоящее время в России действует переходный период, в рамках которого автопроизводители осуществляют постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты «бумажные» паспорта не будут выдаваться.

Автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.