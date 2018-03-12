(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле во время захода на посадку в аэропорт Катманду, сообщает РИА Новости.

Упавшее воздушное судно охватил пожар. По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения еще не поступало.

По информации агентства, спасены и госпитализированы 17 человек. На месте инцидента работают пожарные расчеты.

В администрации аэропорта считают, что причиной аварии стал технический сбой на борту самолета.