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Происшествия

В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле

12 марта 2018, 13:01

В результате аварии в больницу доставили 17 человек, информации о жертвах пока не поступало.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Непале пассажирский самолет рухнул на футбольное поле во время захода на посадку в аэропорт Катманду, сообщает РИА Новости.

Упавшее воздушное судно охватил пожар. По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы, однако официального подтверждения еще не поступало.

По информации агентства, спасены и госпитализированы 17 человек. На месте инцидента работают пожарные расчеты.

В администрации аэропорта считают, что причиной аварии стал технический сбой на борту самолета.


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