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Происшествия

В Высокогорском районе местный житель захлебнулся в выгребной яме

12 марта 2018, 12:55

Трагедия произошла в деревне Альдермыш.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Высокогорском районе 61-летний мужчина погиб при чистке выгребной ямы в деревне Альдермыш, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Утром 8 марта страдающий эпилепсией мужчина упал в яму, изготовленную из вкопанных в землю автопокрышек. Застряв на трехметровой глубине, он не смог выбраться самостоятельно и захлебнулся. Тело обнаружила супруга. Вместе с соседями она пыталась достать мужа, однако в итоге им пришлось обратиться в экстренные службы.

В данный момент следователи изучают обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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