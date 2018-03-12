В Высокогорском районе местный житель захлебнулся в выгребной яме

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Высокогорском районе 61-летний мужчина погиб при чистке выгребной ямы в деревне Альдермыш, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Утром 8 марта страдающий эпилепсией мужчина упал в яму, изготовленную из вкопанных в землю автопокрышек. Застряв на трехметровой глубине, он не смог выбраться самостоятельно и захлебнулся. Тело обнаружила супруга. Вместе с соседями она пыталась достать мужа, однако в итоге им пришлось обратиться в экстренные службы.

В данный момент следователи изучают обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.