Создатели зомби-апокалипсиса «Вирион» снимут фильм о голоде в Поволжье

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Создатели первого в Татарстане зомби-апокалипсиса «Вирион» приступили к работе над новой картиной, соединяющей черты исторической драмы и психологического триллера.

По сюжету фильма молодой ученый, изучающий события голода в Поволжье в 1921 – 1922 годах, решает провести эксперимент о влиянии голода на человека. Для реализации своего замысла он привлекает студентов, которым обещает поставить экзамен автоматом. Он запирает добровольцев в помещении на определенное время и наблюдает за происходящим через камеры. Однако по каким-то причинам в назначенный день за участниками опыта никто не приходит.

«В сюжете будут присутствовать исторические сцены, воссоздающие события 1920-х годов. Каким образом эти сцены будут связаны с основной историей – пока секрет. В фильме также будут использованы реальные документальные кадры», – рассказала режиссер картины Алина Галимуллина.

Для достижения исторической достоверности кинематографисты изучили большое количество архивных документов. «Изучая эту тему, мы наткнулись на жуткий исторический источник, где описывались события голода в Татарстане. Он был сопряжен с многими ужасными трагедиями. Люди ели тела умерших. Были даже случаи, когда родители убивали слабых или больных детей, чтобы прокормить остальных», – заметила ассистент режиссера Лилия Калимуллина.

Сценарий нового фильма с рабочим названием «Кахексия» (кахексия – истощение – прим. Т-и) находится в финальной стадии готовности. В апреле планируется провести кастинг актеров, а в мае приступить к самим съемкам. Бюджет картины, по предварительным подсчетам, составит около 500 тыс. рублей.