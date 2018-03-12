До 21 марта температура воздуха в Казани будет ниже нормы

(Казань, 12 марта, «Татар-информ). До середины следующей недели температура воздуха в Казани будет на 4 градуса ниже нормы, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на заявление заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.

Причиной низких температур стал обширный антициклон, центр которого проходит через Екатеринбург, отметил Юрий Переведенцев.

«Начиная со среды, согласно данным Гидрометцентра России, в Татарстан придет потепление, в том числе повысятся и ночные температуры. В среду днем ожидается до минус 3 градусов. В четверг солнце скроется, ожидаются осадки в виде снега и северо-западный ветер, днем до минус 2, а в пятницу и вовсе прогнозируется нулевая температура, — сказал профессор КФУ. — Однако к выходным погода изменится. В субботу ожидается — минус 3, в воскресенье — минус 4 градуса. В период с 12 по 21 марта температура воздуха будет ниже нормы на 4 градуса».

Эксперт также отметил, что в течение марта прогнозируется отрицательная температура. Климатическая весна в Казани наступит с 30 марта на 1 апреля, когда столбики термометров перейдут нулевую отметку.