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Политика

Пять европейских стран выступили против «Северного потока — 2»

12 марта 2018, 12:50

Газопровод может стать угрозой энергетической независимости ЕС, уверены власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии выразили протест против строительства газопровода «Северный поток — 2», пишут «Известия».

Российский газопровод представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза, считают руководители указанных стран.

Проект строительства подается как коммерческий, но является политическим инструментом, который увеличит зависимость ЕС от поставок энергии из России, подчеркнул спикер Парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

Газопровод является также геополитическим инструментом, который связан с политическим решением РФ отказаться от транзита газа через Украину, уверены авторы заявления. 


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