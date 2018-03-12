В Челябинской области пьяный водитель устроил на стоянке погром

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Челябинской области пьяный водитель внедорожника разбил припаркованный автомобиль и попытался задавить прохожего, сообщили пользователи социальных сетей.

Инцидент снял на камеру смартфона из своей квартиры житель Катав-Ивановска.

На кадрах видно, как при попытке припарковать автомобиль мужчина задевает другой внедорожник, стоящий позади. Затем он выходит из авто, разбивает одно из боковых зеркал задетого автомобиля, пытается выбить стекла кулаками и даже таранит машину своим внедорожником.

Когда один из очевидцев пытается вытащить злоумышленника из авто, тот разворачивает машину и уезжает прочь.