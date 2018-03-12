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Политика

В Восточной Гуте начались столкновения между различными группировками боевиков

12 марта 2018, 13:10

Мирным жителям Восточной Гуты приходится искать укрытие, чтобы не стать жертвами боевых действий.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Восточной Гуте (Сирия) началось открытое противостояние между боевиками различных группировок, пишут «Известия» со ссылкой на заявление представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.

«На улицах идут открытые бои между членами незаконных вооруженных формирований, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий», — цитирует СМИ слова Владимира Золотухина.

Он отметил, что противостояние развернулось после требования о размежевании группировки «Фейлак Ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.

Сегодня в Восточной Гуте началась 14-я по счету гуманитарная пауза для выхода мирных жителей и боевиков, работают два гуманитарных коридора.


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