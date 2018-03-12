Ревнивый житель Чистополя выстрелил супруге в живот из охотничьего ружья

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Чистополе пьяный 54-летний местный житель на почве ревности подстрелил из ружья свою 51-летнюю супругу, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

9 марта в процессе ссоры мужчина достал из сейфа «ИЖ-81» и выстрелил жене в живот. Женщина лишилась сознания, а злоумышленник ушел в другую комнату. Сын супругов вызвал на место экстренные службы, к их появлению женщина пришла в себя и смогла выползти на веранду дома.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, а ее супруг отрицает свою причастность к содеянному.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители изучают детали инцидента.