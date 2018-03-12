Кикбоксеры казанского клуба «Хан» завоевали право выступить на Чемпионате и Первенстве России

(Казань, 12 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев) Спортсмены клуба «Хан» привезли золотые и бронзовые медали с Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по кикбоксингу среди юниоров и взрослых в разделах «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком».

Состязания проходили в городе Тольятти с 7 по 11 марта. Всего в них приняли участие около 400 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации.

По итогам соревнований воспитанники Татарстанской школы кикбоксинга Кочнев Иван, Морозов Евгений и Соколов Илья взяли «золото» в своих весовых категориях. Валишин Марсель и Шигин Эдуард – «бронзу»

Медалистами турнира среди юниоров стали Шайхутдинов Ранис, Каражанов Искандер и Анохин Данил.

Так как эти соревнования имели статус отборочных, все призеры завоевали путевки на Чемпионат России, который пройдет в Ялте в апреле этого года. Спортсмены также выступят на Первенстве России среди юниоров, которое пройдет Ульяновске.

Клуб единоборств «Хан» был открыт около года назад при поддержке АО «Татспиртпром». Его воспитанники уже не раз завоевывали медали разного достоинства на различных турнирах.