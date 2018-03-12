На стройке в Казани погиб рабочий, сорвавшись с высоты пятого этажа

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В Казани на строящемся объекте по улице Братьев Батталовых погиб 52-летний мужчина, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что мужчину пригласил на стройку знакомый, официально его не оформляли. 7 марта в процессе монтажных работ казанец сорвался с высоты пятого этажа и скончался на месте.

При расследовании правоохранители установили, что место инцидента не обеспечили защитными заграждениями.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.