В Челнах после налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя

(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по результатам налоговых проверок дисквалифицированы два руководителя, в чьём подчинении были по пять и более бизнес-структур. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель налоговой инспекции Автограда Лилия Гатина.

В выступлении было отмечено, что налоговики Челнов с большой тщательностью проверяют обоснованность возмещения налога на добавленную стоимость даже в тех случаях, если речь идет о незначительных суммах. По всем заявлениям проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Результаты таких проверок согласуются с правоохранительными органами, подчеркнула Гатина. В итоге в прошлом году в возмещении НДС было отказано на 56 млн рублей.

Всего по результатам контрольных мероприятий налогоплательщикам дополнительно начислено 517 млн рублей, взыскано 425 млн рублей.

При этом охват выездными проверками составил 0,36 процента от общего количества налогоплательщиков, в чью обязанность входит предоставлять отчеты в налоговую инспекцию. Доначисления же на одну выездную проверку составляют 9,3 млн рублей, отметила Гатина.

Налоговые проверки дают повод для применения и более серьезных мер, сообщила глава НИ. Так, по материалам выездов налоговиков на предприятия Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел на 31 млн рублей. А по решению суда два руководителя, в подчинении которых находилось свыше пяти бизнес-структур, были дисквалифицированы.