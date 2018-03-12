Валиуллов стал первым замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Рустем Валиуллов назначен первым заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ с 5 марта, сообщают ИА «Татар-информ» собственные источники.
Рустем Валиуллов покинул пост полномочного представителя Татарстана в Республике Казахстан согласно указу Президента РТ Рустама Минниханова.
Валиуллов проработал полпредом РТ в Казахстане с июля 2015 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления Федеральной миграционной службы по РТ. В течение 20 лет Валиуллов занимал различные посты в органах внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан.