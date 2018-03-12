Все новости Татарстан Россия

Политика

Валиуллов стал первым замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ

12 марта 2018, 12:01

Президент Татарстана освободил Рустема Валиуллова от должности полпреда РТ в Казахстане с 5 марта.
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Президент РТ о ТФБ: На сумму около 400 млн рублей оформлены кредиты для малого бизнеса
Казань принимает международный дискуссион «Образование России»
Рустам Минниханов: «В соцсети я попал случайно»
Министр экономики Турции поздравил Рустама Минниханова с юбилеем

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Рустем Валиуллов назначен первым заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ с 5 марта, сообщают ИА  «Татар-информ» собственные источники.

Рустем Валиуллов покинул пост полномочного представителя Татарстана в Республике Казахстан согласно указу Президента РТ Рустама Минниханова.

Валиуллов проработал полпредом РТ в Казахстане с июля 2015 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления Федеральной миграционной службы по РТ. В течение 20 лет Валиуллов занимал различные посты в органах внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter