Финалисты конкурса госслужащих «Лидеры России» стали заместителями министров

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Три финалиста федерального конкурса госслужащих «Лидеры России» стали новыми заместителями министров, сообщает TJournal.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Павла Сорокина на должность замминистра энергетики, Илью Торосова — замминистра экономразвития и Олега Салагая —замминистра здравоохранения. Все трое стали финалистами федерального конкурса госслужащих «Лидеры России».

Павел Сорокин проходил конкурс от «Российского энергетического агентства», Илья Торосов — от «Алма Банка», а Олег Салагай — от Минздрава РФ.

Победители конкурса «Лидеры России» получают наставников из высшего руководства и возможность попасть в управленческий кадровый резерв. При этом финалистам не гарантируется получение должности.

Конкурс «Лидеры России» проходил с октября по декабрь прошлого года, его победителями стали больше ста человек.

В середине февраля Президент РФ Владимир Путин встретился с несколькими финалистами, где также присутствовал Павел Сорокин. После выступления чиновника, Путин уточнил, сколько тот работает в структурах Минэнерго и, узнав, что 2,5 года, сказал: «Пора повышать вас», а также попросил министра энергетики «обратить внимание».

В прошлый понедельник, 5 марта, должности во властных структурах получили 14 участников конкурса «Лидеры России».