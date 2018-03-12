В сети появилось видео стрельб снарядами «Краснополь»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Министерство обороны России опубликовало видеокадры стрельбы с применением модернизированных снарядов «Краснополь», сообщает «Интерфакс».

Учения прошли на Лужском полигоне. Участие в них приняли войска Западного военного округа.

«Краснополь» — высокоточный управляемый снаряд с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.

Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95 процентов, даже если цель находится на расстоянии до 25 км.

Лазерный целеуказатель-дальномер «ведет» цель до момента поражения как с земли, так и с воздуха.



Ранее Президент России Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному Собранию рассказал о новейшем российском вооружении, которое не имеет аналогов в мире.



