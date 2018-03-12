Все новости Татарстан Россия

Hi-Tech

Илон Маск планирует запустить на Марс космический корабль в первой половине 2019 года

12 марта 2018, 13:02

Бизнесмен считает, что успешный запуск корабля вдохновит другие компании на разработку проектов освоения Марса.
Илон Маск сконструирует электропикап
Ученые сообщили о снежных бурях на Марсе по ночам
На подлете к Марсу успешно разделились модули российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2016»
«Кьюриосити» обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан
На Марсе пошел снег

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует запустить на Марс космический корабль уже в первой половине будущего года, сообщает RT.  

«Мы строим космический корабль на Марс, первый межпланетный корабль. Думаю, что мы сможем совершать короткие полеты на нем, возможно, в первой половине следующего года», — заявил бизнесмен, выступая на фестивале SXSW в Техасе.  

Успешный запуск корабля может вдохновить другие компании на активную разработку проектов отправки космических аппаратов на Марс, отметил при этом Илон Маск.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter