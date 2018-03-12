Илон Маск планирует запустить на Марс космический корабль в первой половине 2019 года

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует запустить на Марс космический корабль уже в первой половине будущего года, сообщает RT.

«Мы строим космический корабль на Марс, первый межпланетный корабль. Думаю, что мы сможем совершать короткие полеты на нем, возможно, в первой половине следующего года», — заявил бизнесмен, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

Успешный запуск корабля может вдохновить другие компании на активную разработку проектов отправки космических аппаратов на Марс, отметил при этом Илон Маск.