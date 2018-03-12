Все новости Татарстан Россия

Политика

Илон Маск рассказал о способах пережить Третью мировую войну

12 марта 2018, 23:43

Космические станция на Марсе и Луне позволят сохранить человеческую цивилизацию.
Илон Маск планирует запустить на Марс космический корабль в первой половине 2019 года
Интерьер пассажирской капсулы поезда Hyperloop показали в Дубае
SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для проекта глобального Интернета
ВВС США уничтожили первую ступень ракеты Илона Маска
Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Глава американской компании SpaceX Илон Маск отметил важность строительства космических станций на Марсе и Луне, сообщает РИА Новости. 

На станциях будут храниться образцы человеческой цивилизации для ее восстановления в случае Третьей мировой войны, отметил предприниматель, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

Станции, находящиеся на самообеспечении, в идеале должны быть расположены на Марсе. Планета достаточно далека от Земли, значит, есть большая вероятность, что в случае войны база на Марсе выживет. 

Станции на Марсе и базу на Луне важно организовать до возможной Третьей мировой войны, подчеркнул бизнесмен.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter