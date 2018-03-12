В программу ремонта медучреждений в 2018 году в Казани включены 15 объектов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В текущем году в Казани в программу ремонта медучреждений включены 15 объектов — 9 учреждений Управления здравоохранения и 6 специализированных организаций республиканского подчинения. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

«Всего в Казани 84 объекта поликлинического приема с учетом филиалов женской консультации, стоматологических поликлиник и поликлиник стационарных. Из них 52 были отремонтированы в 2017 году, а еще 15 учреждений здравоохранения (21 здание) на сумму 338 млн рублей включены в программу на 2018 год», — отметил он.

Это центры женской консультации, городская и детская поликлиники, эндокринологический диспансер, две клинические и одна инфекционная больницы, госпиталь для ветеранов войны, Республиканская клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерова и другие учреждения. В настоящее время завершается подготовка необходимой документации, согласовывается планировочное решение, сообщил Гиниятуллин.