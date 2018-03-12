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Девушка из Оренбурга организовала в бугульминской квартире наркопритон

12 марта 2018, 11:44 , Фото: 16.мвд.рф

Девушка из Оренбурга организовала в бугульминской квартире наркопритон 26-летняя хозяйка квартиры в доме по улице Никитина приглашала посторонних для совместного изготовления и употребления наркотиков.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Девушка из Оренбурга организовала в бугульминской квартире наркопритон, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские узнали, что прасположен он в одном из домов по улице Никитина. Как выяснилось, 26-летняя хозяйка квартиры употребляет наркотики, а также приглашает в дом посторонних, чтобы изготавливать наркотические средства. Сотрудники полиции вынесли девушке официальное предупреждение, однако ее это не остановило.

Во время следующей проверки правоохранители вновь застали девушку и «гостей» за употреблением наркотиков. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Сейчас уроженке Оренбурга грозит до четырех лет лишения свободы.


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