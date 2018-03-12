(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Девушка из Оренбурга организовала в бугульминской квартире наркопритон, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские узнали, что прасположен он в одном из домов по улице Никитина. Как выяснилось, 26-летняя хозяйка квартиры употребляет наркотики, а также приглашает в дом посторонних, чтобы изготавливать наркотические средства. Сотрудники полиции вынесли девушке официальное предупреждение, однако ее это не остановило.

Во время следующей проверки правоохранители вновь застали девушку и «гостей» за употреблением наркотиков. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Сейчас уроженке Оренбурга грозит до четырех лет лишения свободы.