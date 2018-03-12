Проголосовавшие на выборах казанцы при наличии браслета смогут посетить концерт на «Казань-Арене»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ 18 марта проголосовавшие казанцы получат браслеты, по которым можно будет получить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте и свободного входа на праздничный концерт. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил руководитель аппарата исполкома города Евгений Варакин.

«Всем проголосовавшим на участке будут выдаваться браслеты „Я проголосовал“, по которым 18 марта предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте города», — отметил Варакин.

Кроме того, обладатели браслетов смогут пройти на территорию «Казань-Арены», где выступят популярные российские исполнители Валерий Меладзе и Егор Крид.

18 марта горожане смогут стать участниками семейных праздников, спортивных мероприятий, концертов и мастер-классов, которые будут проходить на территории всех школ, рассказал докладчик.