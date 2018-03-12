Февральский пассажиропоток аэропорта «Бегишево» вырос на 10 процентов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В феврале аэропорт «Бегишево» перевез 43,86 тыс. человек, что на 10 процентов больше февральского пассажиропотока прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Больше всего авиаперевозок пришлось на компании «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь». Суммарно эти компании обслужили почти 38 тыс. человек — это 86 процентов от общего числа пассажиров за февраль.

Примечательно, что в рамках Национальной выставки NAIS-2018 аэропорт «Бегишево» занял второе место в номинации «Лучший аэропорт 2017» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров в год». В 2015 и 2016 годах аэропорт побеждал в категории аэропортов, перевозящих до 500 тыс. человек ежегодно.