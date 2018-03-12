Самый большой бешбармак в мире весит 1,5 тонны

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В столице Киргизии Бишкеке сделали самый большой бешбармак в мире, сообщает CGTN на русском.
Бешбармак весом в 1,5 тонны уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Это традиционное горячее блюдо тюркоязычных народов, состоящее из мяса, лапши и лука. Дословно название переводится с тюркских языков как «пять пальцев» («беш» — пять и «бармак» — палец). Раньше во время поедания бешбармака, который готовится по случаю праздников, не использовались столовые приборы.
В Бишкеке приготовили самый большой в мире бешбармак весом 1,5 тонны – блюдо вошло в Книгу рекордов Гиннесса pic.twitter.com/ZQgT36HUt3— CGTN на русском (@cgtnrussian) 12 марта 2018 г.