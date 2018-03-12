Все новости Татарстан Россия

В мире

Самый большой бешбармак в мире весит 1,5 тонны

12 марта 2018, 23:01

В Бишкеке приготовили традиционное горячее блюдо тюркоязычных народов, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
Пара из Таиланда поставила рекорд по самому долгому поцелую
В Нью-Йорке умерла самая старая собака в мире
Дизайнер из Туниса сшил брюки для 80-метрового великана
В Бишкеке строят огромную мечеть
В возрасте 117 лет умерла старейшая жительница России

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). В столице Киргизии Бишкеке сделали самый большой бешбармак в мире, сообщает CGTN на русском.

Бешбармак весом в 1,5 тонны уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Это традиционное горячее блюдо тюркоязычных народов, состоящее из мяса, лапши и лука. Дословно название переводится с тюркских языков как «пять пальцев» («беш» — пять и «бармак» — палец). Раньше во время поедания бешбармака, который готовится по случаю праздников, не использовались столовые приборы.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter