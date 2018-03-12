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В Казани стартует республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2018»

12 марта 2018, 22:31

Награждение победителей конкурса «Высота. Безопасность-2018» состоится 14 марта на «Казанской ярмарке».
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Второй республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2018» стартует в Татарстане 13 марта среди команд-организаций, выполняющих работы на высоте. Он продлится два дня, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Республиканский конкурс «Высота. Безопасность-2018» проводится в целях пропаганды вопросов охраны и условий труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, а также привлечения внимания к вопросам обеспечения безопасных условий труда при проведении работ на высоте. Конкурс организует Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Региональным учебно-методическим центром.

Впервые профессиональные состязания прошли в столице Татарстана в прошлом году в виде теоретических и практических заданий по двум номинациям —  «Система бесканатного доступа» и «Система канатного доступа». Участие в них приняли 12 команд, в том числе одна из Москвы.

В этом году во время конкурса 13 марта на территории базы учебно-тренировочного полигона Регионального учебно-методический центра пройдет семинар на тему «Аспекты подбора рациональных решений для безопасной работы на высоте». А 14 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится теоретический этап, в рамках которого специалисты Минтруда РТ проведут семинар по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.

На конкурсе будут представлены новые разработки средств коллективной и индивидуальной защиты, применяющихся при работе на высоте, проведен анализ основных рисков при проведении высотных работ. После семинара подведут итоги конкурса, пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.
 


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