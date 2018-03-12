Юрий Лоза рассказал о парне, которого загрызли собаки в Подмосковье

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Юрий Лоза рассказал, что парень, которого насмерть загрызли собаки в Курсаково, был возлюбленным его племянницы и отцом еще не родившегося малыша, сообщает РИА Новости.

«Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», – написал певец в социальной сети.

Юрий Лоза также отметил, что всегда был против разведения крупных собак там, где в этом нет необходимости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что истерзанное собаками тело молодого человека нашли вчера. В больницу с аналогичным диагнозом в тяжелом состоянии доставили 24-летнюю девушку.