С начала года жители Набережных Челнов подали полторы тысячи налоговых деклараций

(Набережные Челны, 12 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). С начала года челнинцы сдали полторы тысячи налоговых деклараций, сообщила начальник инспекции ФНС по Набережным челнам Лилия Гатина на деловом понедельнике в мэрии.

Активность горожан при участии в декларационной кампании возросла, отметила главный налоговик города. В прошлом году на начало марта было подано на 400 деклараций меньше.

Лилия Гатина также сообщила, что 23-24 марта и 23-24 апреля во всех налоговых инспекциях РТ пройдут «Дни открытых дверей», посвященные декларационной кампании. В эти дни налогоплательщики смогут задать все интересующие вопросы, а также принять участие в проводимых инспекцией семинарах.