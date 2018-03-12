Заместителем министра здравоохранения РТ стал бывший замдиректора ФК «Рубин»

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Заместителем министра здравоохранения РТ Марата Садыкова стал экс-замдиректора ФК «Рубин» Айрат Гарипов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь ведомства Айгуль Салимзянова.
Новый заместитель Марата Садыкова будет заниматься финансово-экономическими вопросами. С 2015 по 2017 год Айрат Гарипов был финансовым директором, первым заместителем генерального директора, коммерческим директором Муниципального автономного учреждения ФК «Рубин».
Родился Айрат Гарипов 4 июля 1973 года. В 1994 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «экономист».
- С 1991 по 1994 год был бухгалтером, главным бухгалтером МП «Вегатон»;
- С 1994 года по 2001 год – специалист отдела валютных операций, главный бухгалтер, старший дилер управления по валютным операциям, начальник валютного отдела Акционерного коммерческого банка «Заречье»;
- В 2001 году занимал должность генерального директора ЗАО «Консалтинговая группа «Аудит, менеджмент, финансы»;
- С 2003 по 2004 год являлся директором ООО «ВИП КОНСАЛТ»;
- С 2004 – 2006 года – заместитель председателя правления, исполняющий обязанности председателя правления, председатель правления ООО «Автокредитбанк»;
- В 2006 году был директором ООО «АвтоКредит»;
- С 2006 по 2008 год был первым заместителем главы Администрации Московского района Исполнительного комитета Казани;
- С 2008 года по 2014 год работал начальником Финансового управления Исполнительного комитета г. Казани;
- В 2015 году был первым заместителем директора ООО «Группа 8К»;
Айрат Гарипов награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственным письмом Президента Республики Татарстан, почетной грамотой Казани. Имеет почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».