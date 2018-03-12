Крым не собирается извиняться перед Киевом

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Крымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс.

«Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму», — отметил Фикс.

Зампред Госсовета Крыма также напомнил о том, как Сенченко устроил водную, энергетическую и транспортную блокаду республики.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева за совершенные «преступления» на «оккупированных» территориях.