Наблюдательный совет «Алабуги» утвердил строительство завода за 250 млн долларов

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Через два года в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» запустится завод по выпуску холоднокатаного листового проката. Проект предприятия утвердил наблюдательный совет ОЭЗ во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба «Алабуги»

Компания «Гемонт Металл», ставшая новым резидентом ОЭЗ, намерена ввести комплекс в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Предприятие будет иметь закрытые помещения общей площадью более 40 тысяч кв. метров.

На первом этапе завод будет выпускать 770 тысяч тонн холоднокатаного и закаленного, оцинкованного, окрашенного листового проката в год. В дальнейшем планируется выйти на показатели до 1,25 млн тонн в год. В комплексе будут работать 320 человек.

«Объемы продукции большие — их надо завезти, вывезти. Это хорошая работа для железной дороги, — отметил Рустам Минниханов. — Мы заинтересованы в этом проекте и окажем максимальную поддержку, чтобы он был реализован».

Гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев сообщил, что все вопросы с предоставлением земельного участка и с инфраструктурой для нового резидента решены. К моменту запуска производства до участка будет проведена новая ветка железной дороги.

Продукция предприятия будет применяться во многих областях: производство электробытовой техники, автомобилестроение, устройство кровельных покрытий, производство трубопроводов.